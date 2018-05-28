ناصر القدوة الاوفر حظاً .. صراع مرير خلف الكواليس بين القيادات الفتحاوية المتسابقة على وراثة ابو مازن وهو مازال حياً
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لماذا يرى محمد بن سلمان الخصوم في كل مكان؟

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