لطيفة التونسية تعلن انها لم تتزوج لان “الفن زي الفريك ما يحبش شريك “

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة التونسية لطيفة أثناء حلولها ضيفة على برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة “القاهرة والناس”.

وقالت الفنانة لطيفة، رداً عن سؤال حول الشخص الذي نصحها بعدم الزواج، إن الشاعر المصري الراحل عبد الوهاب محمد هو من قدم لها هذه النصيحة، وقال أن “الفن زي الفريك ما يحبش شريك”.

وكشفت أنها لم تتزوج أبداً، لكنها أشارت إلى أنها ارتبطت برجل أعمال معروف لمدة 5 سنوات من دون أن يؤدي هذا إلى الزواج.

كذلك تحدثت الفنانة متأثرة عن والدها الراحل، مشيرة إلى أنه توفي حين كانت في الـ13 من عمرها.

وقالت: “والدي توفي في رمضان. عشان كده أنا بخاف من الشهر ده جدًا، وهو كان يعمل في الجيش التونسي ومناضل عظيم”.. مشيرة الى أنها قد عانت حالة نفسية سيئة جداً بعد رحيله ، وأنها خضعت للعلاج لهذا السبب.