كاتب مصري يكشف طبيعة علاقة الإخوان المسلمين بالماسونية وإشادة سيد قطب بها

اتهم كاتب مصري جماعة الإخوان المسلمين بامتلاك علاقة بالحركة الماسونية العالمية التي كانت وما زالت حركة سرية مبهمة مجهولة الأهداف والمبادئ والمرامي تتغلغل في المجتمعات بشكل مريب.

وقال الإعلامي والكاتب الصحفي المصري، نشأت الديهي، إن هناك علاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية والماسونية، مشيرا إلى أن سيد قطب القيادي في الإخوان كتب مقالا من قبل بعنوان “لماذا صرت ماسونيا” في جريدة التاج المصري.

وأضاف الديهي، الذي يقدم برنامج “أهل الشر”، المذاع عبر فضائية “ten” ، مساء أمس الأحد، أن قطب قال في مقاله “لقد صرت ماسونيا، لأنني كنت ماسونيا، ولكن في حاجة إلى صقل وتهذيب، فاخترت هذا الطريق السوي، لأترك ليد البناية الحرة مهمة التهذيب والصقل، فنعمت اليد ونعم البناؤون الأحرار”.

وكلمة ماسونية مشتقة من التسمية الإنجليزية لهذه الحركة (ثري مايسونس) أي البنّاؤون الثلاثة.

واستكمل قطب مقاله مشيدا بالماسونية وخصالها فقال: “عرفت أن الماسونية ليست مبدأ أو مذهبا يعتنق، وإنما هي الرجولة والإنسانية التي تدفع بالإنسان إلى عمل الخير دون وازع إلا وازعا من وجدانه وضميره.

فالماسونية هي الوحدة التي تجمع بين مختلف الأديان ولا تعرف للتحزب معنى، ولن تجد لكلمة التعصب مكانًا في شرعها، هي التعويذة السحرية التي تؤلف بين القلوب جميعها في أقصى الشرق أو أدنى الغرب، هي المكان الوحيد الذي يستطيع فيه الجميع، الصغير منهم والكبير أن يتصافحوا مصافحة الأخ لأخيه، ويجلسوا جنبًا إلى جنب، دون نظر إلى فارق اجتماعي أو مركز أدبي، ولا غرو في ذلك إذ أن دعائمها وأسسها مشيدة على الحرية والإخاء والمساواة، فما أعظمها دعائم وما أقواها من أسس وما أبذلها من مبادئ”.