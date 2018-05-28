في عهد ابن سلمان الزاهر ..الامطار تحول مقبرة البقيع إلى شبه بحيرة /فيديو

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تحول مقبرة البقيع إلى شبه بحيرة في السعودية، وذلك بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار عليها.
ويشار إلى أن المدينة قد شهدت أمطاراً غزيرة ولازالت الفرصة مهيئة لهطول أمطار متفرقة إلى متوسطة.
وما من كاتبٍ إلا سيفنى ويُبقي الدهرُ ما خطت يداهُ فلا تكتبْ بخطكِ غير شيءٍ يسركَ في القيامةِ... إقرأ المقال
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تحول مقبرة البقيع إلى شبه بحيرة في السعودية، وذلك بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار عليها.
ويشار إلى أن المدينة قد شهدت أمطاراً غزيرة ولازالت الفرصة مهيئة لهطول أمطار متفرقة إلى متوسطة.
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