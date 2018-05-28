بعد تراجع شعبيتها ..فضائية الجزيرة القطرية تعيد هيكلة طواقمها    

أجرت إدارة قناة “الجزيرة” القطرية تعديلاً جديداً على الهيكل التنظيمي للشبكة، وذلك من خلال إلغاء عدد كبير من الأقسام والوظائف، ودمج أخرى مع بعضها البعض.

ويشمل قرار الهيكلة الذي أصدرته إدارة “الجزيرة” الخميس الماضي، عدة قطاعات داخل القناة، أبرزها: الموارد البشرية والشؤون الإدارية، الهوية المؤسسة والاتصال والدولي، إضافة إلى عدة مراكز وأقسام.

وحسب القرار الذي اطلعت عليه وكالة “قدس برس”، فقد قررت إدارة القناة إلغاء وظيفة مدير دائرة الدعم الدولي في قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية، وإلغاء أقسام وإدارة التخطيط داخل القطاع ذاته، إلى جانب دمج بعض الأقسام ونقل تبعية بعض الإدارات وضمها لأخرى.

كما قررت إدارة القناة دمج إدارات الإبداع لجميع قنواتها في إدارة واحدة، ودمج عدة إدارات في قطاع الهوية المؤسسية والاتصال مع بعضها البعض.

كذلك نص القرار، على إلغاء أربع وظائف في معهد الجزيرة الإعلامي، وثلاث وظائف في مركز الجزيرة للدراسات، و اثنتين في دائرة المعايير التحريرية وضبط الجودة.

بينما تركزت بقية التعديلات على هيكلة القناة، على دمج أقسام، ونقل تبعية بعضها في القطاعات المالية والقانونية والتكنولجيا.

وذكر القرار أن هذه هي المرحلة الثانية من خطتها لأجل تطوير البنية الهيكلية للشبكة، وذلك من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

وكانت المرحلة الأولى، قد تمت مطلع العام الماضي بإجراء هيكلة واسعة تضمنت إلغاء وظائف وأقسام بأكملها، وذلك ضمن خطة الشبكة لتقليص الانفاق.

يشار إلى أن قناة الجزيرة قامت عامي 2015 و 2016، بتسريح مئات العاملين، وإغلاق بعض قنواتها الناطقة بغير اللغة العربية، حيث أغلقت قناة “الجزيرة أمريكا”، وسرحت نحو 1200 عاملاً، مخفضة عدد الموظفين فيها البالغ 3500 بمقدار الثلث تقريبا.