الملكة نور تعيد نشر تغريدات تغمز من علاقة كوشنير وابن سلمان

ضمن تغريداتها، أعادت الملكة نور الحسين نشر تقرير لصحيفة “هآرتس” العبرية يسخر من صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويصفه بـ”مهرج الأمير” محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وقد استعرضت “هآرتس” التقرير الذي نشرته وكالة “اسوشييتد برس” والمتعلق بالمراسلات المسربة بين رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني جورج نادر، وبين السيناتور الجمهوري السابق إليوت برويدي والتي كشفت خطتهما المشتركة والمقدمة لأمراء السعودية والإمارات لحصار دولة قطر.

وقد تضمن التقرير الذي أعادت الملكة نور نشره، عبر حسابها بموقع تويتر، حديثا دار بين نادر وبرويدي كشف له فيها موقف شركائه من جاريد كوشنير و”ازدرائهم له”.

ويقول نادر لبرويدي في إحدى الرسائل: إنه أخبر ترامب بأن الأمراء المتعاقدين معه “أعجبوا كثيرا بقيادته” وعرض بالمقابل مساعدتهم في خطة السلام للشرق الأوسط التي وضعها كوشنير، وتابع: “لكني لم أخبره بأن شريكه (محمد بن زايد) كان لديه ازدراء تام للخطة ولصهر الرئيس”.

وأضاف نادر: “عليك أن تسمع بشكل خاص ما يفكر فيه المديرون في جهود مهرج الأمير وخطته.. لا أحد يريد حتى إهداء فنجان من القهوة عليك لولا المرأة المتزوج منها (إيفانكا ترامب)”.

وكانت الملكة نور قد غردت قبل أيام تقريرا لمجلة أتلانتك الأمريكية تتحدث عن قيام المملكة العربية السعودية بـ”الفرملة على الإصلاحات”.

وأشار تقرير “أتلانتك” إلى أن إلقاء القبض على ناشطات حقوق المرأة في السعودية “لا يبعث على الإيمان بالإصلاحات التي أعلن عنها محمد بن سلمان”.

'Clown Prince' Jared: Exposing the billion dollar scheme to push Trump to punish Qatar for the Saudis https://t.co/JCJNPZtsZk

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) May 27, 2018