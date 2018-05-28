القبض على احد ارباب السوابق ارتكب 6 قضايا خطف حقائب سيدات في عمان

القى البحث الجنائي القبض على شخص استخدم مركبة مسروقة في ارتكاب ست قضايا خطف حقائب سيدات في العاصمة.

وقال مصدر امني، انه على اثر تقدم عدد من السيدات بشكاوى بتعرضهن لخطف حقائبهن من قبل شخص مجهول اثناء وجودهن بالشارع العام شكل فريق تحقيقي من شعبة بحث جنائي العاصمة لمتابعة تلك الشكاوى والتحقيق فيها.

واضاف المصدر انه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المشتبه به وهو من ارباب السوابق الجرمية في قضايا السرقات والقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب ست قضايا خطف حقائب سيدات، اضافة الى عدد من قضايا سرقة محتويات المركبات، وضُبطت بحوزته مركبة مسروقة استخدمها لارتكاب السرقات. وما زال التحقيق جاريا.