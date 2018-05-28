الأحزاب القومية واليسارية تجدد رفضها لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل

جدد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية موقفه الرافض لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، والذي يعتبر حلقة مكملة للنهج السياسي والاقتصادي التبعي للتحالف الطبقي الحاكم الذي يعتمد سياسة الجباية والإفقار ومصادرة الحريات العامة والتغول التي تمارسها السلطة التنفيذية على المجتمع والمواطنين تنفيذا للاملاءات المهينة من قبل المؤسسات المالية الرأسمالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

وثمن الناطق باسم الائتلاف د. سعيد ذياب ؛ أمين عام حزب الوحدة الشعبية دعوة النقابات المهنية للقاء مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتدارس الخطوات لمواجهة مشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية، والعمل على عدم تمريرهما، من خلال فعل شعبي منظم، ودعم الدعوة للإضراب الذي دعت له النقابات المهنية تأكيداً لدورها الوطني بعد غد الأربعاء.

ودعا ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية ” الى تشكيل تحالف شعبي واسع بمشاركة الفئات الشعبية المتضررة من النهج السائد والسياسات الحكومية التي تضيق على الحياة المعيشية للمواطنين، ومصادرة الحريات العامة من خلال التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الالكترونية ، وسلب الموظف العمومي حقه بالتعبير والاحتجاج والإضراب.