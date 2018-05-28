اطلاق طائرة مسيرة تحمل متفجرات من غزة الى اسرائيل ولكنها لم تنفجر

اعلن الجيش الإسرائيلي انه اكتشف قبل عدة أيام طائرة رباعية المراوح احتوت على متفجرات، تم اطلاقها من قطاع غزة، وكان من المفترض ان تنفجر في داخل الأراضي الإسرائيلية.

وعثر عليها بعد ان سقطت في منطقة المجلس الإقليمي شاعر هنيغيف، وخلال فحصها تبين انها محملة بمواد متفجرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس في بيان له، انه هاجم مجموعة من الفلسطينيين المنتمين لحركة الجهاد الاسلامي جنوب قطاع غزة يوم أمس وهم يحاولون وضع عبوة ناسفة بالقرب من السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، فقتل ثلاثة منهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين مانيليس، “في أعقاب الحادث إننا نسمع التهديدات من التنظيمات الإرهابية في غزة والمدعومة من إيران”، مؤكدا أن من يلعب بالنار يعرض نفسه للخطر.