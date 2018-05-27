مصرع ٤٣ ارهابياً هاجموا اليوم قاعدة عسكرية  في ريف دير الزور ، ومقتل ٤ مستشارين روس شاركوا في المعركة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل 4 جنود روس بنيران مسلحين في سوريا.

وجاء في بيان الوزارة “هاجمت عدة مجموعات مسلحة إرهابية مجموعة مدفعية للقوات السورية في دير الزور، وقتل على الفور اثنان من المستشارين الروس، الذين كانوا يسيطرون على المجموعة، بينما أصيب 5 آخرون ونقلوا مباشرة إلى المستشفى العسكرى الروسى”.

وأضاف البيان أن الأطباء قد حاولوا بذل كل ما باستطاعتهم لإنقاذ حياة اثنين من الجنود المصابين، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، هذا وسيتم تقديم جوائز الدولة لقيادة جميع الجنود الروس.

وأشار البيان إلى أن القوات السورية بالمشاركة مع المستشارين والجنود الروس استطاعت قتل 43 إرهابيا خلال المعركة التي استمرت حوالي ساعة، وتمكنت أيضا من تدمير 6 عربات مثبتة عليها أسلحة ثقيلة.