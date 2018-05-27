لصوم بلا جوع .. تناولوا الزيت الحار والفلفل واللبن القليل الدسم

ما نتناوله في وجبة السحور ينعكس على حالتنا الصحية في اليوم التالي، فيمكننا بما نتناوله من أطعمة أن نتمتع بصوم بلا جوع أو عطش، وبحالة مزاجية رائعة.

وتؤكد الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية أن بعض الأطعمة يجب الحرص على تناولها يوميا في وجبة السحور، وهي:

الزيت الحار زيت بذر الكتان

والمعروف باسم “الزيت الحار”، يفضل إضافته على “الفول المدمس” بالسحور، لأنه من أفضل أنواع الزيوت للصحة، لغناه بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكنها أن تخلصك من الصداع طول نهار رمضان، بالإضافة لفوائد هذه الأحماض لمرضى القلب، فهي تحارب الكوليسترول الضار في الدم.

اللبن خالي الدسم

يعد اللبن الخالي من الدسم من أفضل المشروبات على مائدة السحور، لأنه يحافظ على قوة العظام، ويحمي من هشاشتها، لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم أكبر من تلك التي يحتويها اللبن كامل الدسم، لذلك فهو مناسب للأطفال والمراهقين، وكذلك لكبار السن.

الفلفل الحلو

يحتوي الفلفل الحلو على كمية كاروتينات كبيرة، وهي مادة مقاومة للالتهابات، كما أنه غني بفيتامين C، لذلك فتناوله يوميا على مائدة السحور يقوي جهاز المناعة، كما أنه مناسب لمتبعي الريجيم، ويحتوي على فيتامين (ج) الذي يقي من التهاب المفاصل.