لصوم بلا جوع .. تناولوا الزيت الحار والفلفل واللبن القليل الدسم

مصرع ٤٣ ارهابياً هاجموا اليوم قاعدة عسكرية  في ريف دير الزور ، ومقتل ٤ مستشارين روس شاركوا في المعركة
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