جردة حساب نقدية للثلث الاول من مسلسلات رمضان المصرية

يدخل سباق الدراما التليفزيونية الرمضانية فى أسبوعه الثانى، حيث تحمل المنافسة هذا العام مفاجآت جديدة ومتنوعة بالأعمال الدرامية المطروحة، والتى تتنوع بين الدراما الاجتماعية والبوليسية والكوميدى، وعملت على خلق حالة مختلفة لدى المشاهد، ويستطلع “عين” آراء النقاد بعد مرور 10 أيام من الشهر الكريم.

فى البداية قال الناقد طارق الشناوى: إن دراما رمضان 2018 شهدت حالة كبيرة من التطوير، سواء فى أداء الممثلين أو الكتابة أو الإخراج، إضافة إلى الموضوعات المتنوعة، والمختلفة عن الأعوام السابقة، وبالحديث عن “مسلسل بالحجم العائلى”، للنجم الكبير يحيى الفخرانى، أضاف الشناوى فى تصريحات لـ “عين “، أن المسلسل يعد عملًا متميزًا للفنان يحيى الفخرانى، خاصة أنه جاء بعد غياب استمر عاما، مشيرا إلى أن الفنان الكبير عاد مرة أخرى لجمهور بعمل قوى وجديد وغير تقليدى، متميز أداءً وكتابة، مضيفا أن هناك أعمال أخرى حققت صدى جيد ونجاح كبير مع الجمهور، لاعتمادها على الإيقاع السريع، وأيضا الأحداث السريعة والمتلاحقة الجذابة مثل “كلبش 2″، للنجم أمير كرارة، و”فوق السحاب”، للنجم هانى سلامة، وأيضا “نسر الصعيد” لمحمد رمضان، و”طايع” لعمرو يوسف، لأن الجمهور يسعى دائما أن يشاهدها فى هذه الأعمال، وليس شك هذا العام فى الدراما لها تطوير كبير، والزعيم عادل إمام فى مسلسل عوالم الخفية أفضل عن العام السابق ونحن فى انتظار الأقوى منه.

وأضاف الشناوى، أن هناك مسلسلات مثل “الرحلة” بطولة ريهام عبد الغفور وباسل خياط، و”رسايل” لمى عز الدين”، و”ليالى أوجينى”، لظافر العابدين، تمتلك تكنيات عالية الجودة، فضلا عن اختلافها من حيث القصة وأداء الممثلين.

وقالت الناقد نادر عدلي، إن ملامح أول 10 أيام حتى الآن قد تكون الأعمال المتنافسة جيدة بشكل عام، ولكن هناك بعض الأعمال قد تكون متميزة وأعمال متشابهة وأخرى ليس لها أى معلم حتى الآن، موضحا أن مسلسلى “عوالم خفية” لعادل إمام و”بالحجم العائلى”، ليحيى الفخرانى، رغم أنها أعمال متكرر فى القصة لكنها أعمال جيدة، والجمهور ينتظرها بشغف لمعرفة الأحداث التالية التى تقدمة الحلقات الجديدة.

وأوضح بالنسبة الأفضل حتى الآن مسلسل “ليالى أوجينى”، والذى يعرض على شبكة قنوات الحياة، فهو من الأعمال التى تسحق المشاهدة، فضلا عن مسلسلات مثل “فوق السحاب” لهانى سلامة، على شكة قنوات ON، و”اختفاء” لنيللى كريم، والذى يعرض على DMC، وأضاف نادر، أن هناك مسلسلات تعتمد على الحركة والأكشن حققت بالفعل نجاح مثل “كلبش 2″، لأمير كرارة، و”نسر الصعيد” لمحمد رمضان”، و”رحيم” لياسر جلال.

وأكدت الناقدة ماجدة خير الله، أن الأعمال تقيم من خلال عدة أشياء وليس شيئا واحدا، حيث تقاس فى التقييم من حيث الشكل والكتابة والإخراج وأداء الممثلين، وقالت خير الله إن نيللى كريم تقدم عملا جيدا وجديد عليها، هو مسلسل “اختفاء” ،أما الفنان الكبير عادل إمام يقدم دور مهم وكبير وغير تقليدى من خلال مسلسل “عوالم خفية”، فهو عمل متميز وهادف وله رسائل، وبالنسبة لمسلسل “بالحجم العائلى”، فقالت إنه عمل متميز قصة وأداء خصوصا أداء النجم يحيى الفخرانى مبهرا، أما بالنسبة للأعمال الكوميديا فهى جيدة ومن أفضل المسلسلات حتى الآن “الوصية”لأكرم حسنى،”وربع رومى” لمصطفى خاطر.

وقال الناقد رامى عبد الرازق: إن الموسم الرمضانى هذا العام بشكل عام موسم أقل من المواسم السابقة فى الكم، لكن فى الكيف هناك اختلاف، موضحا أن مسلسلى “ليالى أوجينى” و”الرحلة” من الأعمال المختلفة والجيدة، بالإضافة لمسلسلات الأكشن والمغامرة التى نالت هذا العام نصيب الأسد مثل “كلبش 2″ لأمير كرارة، و”رحيم” لياسر جلال، و”فوق السحاب” لهانى سلامة.