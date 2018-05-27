بعد تدهور صحته ..نقل سلطان هاشم الى بغداد في ظروف غامضة

كشف مصدر عراقي مسؤول، اليوم الاحد، انه تم نقل وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم الى العاصمة بغداد، في ظروف غامضة.

وقال المصدر في حديث لفضائية “السومرية نيوز” العراقية، انه “تم نقل وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم من سجن الناصرية في محافظة ذي قار الى العاصمة بغداد بظروف غامضة”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “الحالة الصحية لسلطان هاشم متدهورة بسبب كبر سنه”، مشيرا الى انه “لم تعرف لغاية الان اسباب نقله لبغداد، هل بسبب تدهور حالته الصحية ام لدواع امنية”.

يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن، في 3 ايار الحالي، عن عزمه مفاتحة الجهات المختصة لإصدار عفو خاص عن وزير الدفاع في زمن النظام السابق سلطان هاشم احمد.

كما اعلن مستشفى الامام الحسين في مدينة الناصرية، امس السبت، عن نقل حسين رشيد، رئيس اركان الجيش في عهد النظام السابق الى قسم العناية المركزة بها، مبينة ان الاخير تعرض الى نوبة قلبية.

وقال مدير المستشفى حيدر الحصونة في حديث لـ “السومرية نيوز”، إنه “يوم امس تم نقل حسين رشيد رئيس اركان الجيش بعهد النظام السابق الى العناية المركز بالمستشفى اثر اصابته بنوبة قلبية”، مبيناً ان “رشيد حالته حرجة الان ويتلقى العلاج”.