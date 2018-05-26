 وزير خارجية البحرين يتغزل بالمطربة الاماراتية أحلام

تغزل خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، بالمطربة الإماراتية الشهيرة أحلام الشامسي.

خالد بن أحمد، نشر على حسابه الرسمي عبر “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “كم أنت عظيمة يا أحلام، وكم أنت جميلة”.

تغريدة وزير الخارجية البحريني جاءت تعقيبا على لقاء المطربة الإماراتية مع الإعلامي السعودي علي العلياني ببرنامج “مجموعة إنسان”، الذي يعرض على شاشة “إم بي سي”.

وكانت حلقة “أحلام” في “مجموعة إنسان” حظيت بمتابعة كبيرة في الأوساط الخليجية، حيث أعلنت أحلام خلال الحلقة أنها طوت صفحات الخلاف بينها وبين أي فنان. كما تقدّمت باعتذار شمل الفنانة نوال الكويتية.

وعلى الإثر جرى اتصال بالأخيرة وقالت في مداخلتها: “يوجد عشرة حلوة وعيش وملح بينها وبين أحلام” وأضافت أنها أكرم منها لأنها بدأت بالصلح.

وأشارت إلى أنها تتمنى أن يجمعهما عمل جديد وأن كلام أحلام دفعها إلى البكاء. وبدورها أكدت أحلام باكية أنها تحتفظ بمشاعر الاحترام والتقدير والمعزة والحب لنوال.

وأوضحت أن تصريحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الكمنجة الفاسدة لم تستهدف نوال إطلاقاً وطلبت منها أن تسامحها إن كان أي شخص حاول الإيقاع بينهما.

وأكدت أنها تحب نوال ولم تقصد الإساءة إليها عندما تحدثت عن تعزيتها لها بوفاة والدتها.