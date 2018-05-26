وزير الخارجية المصري ينفي وجود اية نوايا للمصالحة مع الاخوان المسلمين

نفى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وجود أي توجه لدى سلطة بلاده، للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين.

وقال خلال حوار طويل مع قناة «النيل» للأخبار على التليفزيون المصري: «ليس هناك توجه للمصالحة مع من استباح دماء المصريين ورفع السلاح في وجههم، ويقصي عن الحياة السياسية الغالبية العظمى من الشعب المصري».

وأضاف «شكري»: «دائما يؤكد الرئيس أن مصر لكافة أبنائها طالما التزموا بالقانون وقواعد التي تجمعنا، وهذا هو المنهج الذي نسير عليه».

وتابع: «أي جهود لأي مصالحة مع تنظيم غير شرعي ليست لها أي محل».

وكانت الحكومة المصرية قد اعلنت في كانون الأول 2013، «الإخوان المسلمون» جماعة «إرهابية»، وذلك بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم منتصف عام 2013.