مقتل جندي سعودي على الحدود الجنوبية مع اليمن

قالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم السبت، إن جنديًا سعوديًا قُتل على الحدود الجنوبية في محافظة الحُرّث الحدودية مع اليمن.

ونوهت “واس” إلى أن الجندي قتل “خلال أداء عمله بمحافظة الحُرّث بالحد الجنوبي”، في إشارة الى المعارك مع جماعة أنصار الله الحوثي. دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل حول ظروف وتوقيت مقتل الجندي.

وذكرت ذات المصادر، أن السعودية، قد شيّعت أمس الجمعة، عسكري برتبة نقيب قتل على الحدود مع اليمن.

ومنذ 26 آذار 2015، تقود الرياض تحالفًا عسكريًا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 أيلول 2014.