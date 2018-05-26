نصر الله يبارك للقيادة السورية تحرير دمشق وريفها بالكامل، ويسخر من العقوبات الامريكية - الخليجية على حزب الله
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جرينتش+2 01:11
شبان فلسطينيون يقتحمون موقعًا عسكريًّا إسرائيليًّا ويُحرقونه شرق غزة

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