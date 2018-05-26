شبان فلسطينيون يقتحمون موقعًا عسكريًّا إسرائيليًّا ويُحرقونه شرق غزة

تمكن عدد من الشبان الفلسطينيين، اليوم السبت، من اقتحام موقع عسكري “إسرائيلي” شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة وإحراقه؛ قبل التمكن من الانسحاب والعودة لغزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن مجموعة من الشبان الفلسطينيين تمكنوا صباح اليوم من “التسلل” لداخل موقع عسكري إسرائيلي يستخدمه قناصة الاحتلال وقاموا بإحراقه.

وأضافت المصادر، أن قناصة الاحتلال وآليته خرجت عقب الحادث من الموقع العسكري، الذي أحرق، وانتشرت في المكان وسط إطلاق نار كثيف.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، “إن قوة إسرائيلية حددت 4 فلسطينيين عبروا السياج الأمني جنوب قطاع غزة، وأشعلوا النار في الإطارات”.

وتابع في تصريح مقتضب: “أن قوة من الجيش الاحتلال وصلت على الفور إلى المكان، وأطلقت النار عليهم (الفلسطينيين الـ 4)؛ قبل أن ينسحب المشتبه بهم إلى قطاع غزة”.

ويشار إلى أن حادثًا مماثلًا تكرر الأسبوع الماضي في موقع آخر لجيش الاحتلال، حيث اقتحم الشبان مرتين وأحرقوه قبل انسحابهم.