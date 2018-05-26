حتى السور الحديدي لقلعة صلاح الدين بالقاهرة يتعرض للسرقة

قالت وزارة الٱثار المصرية إنها نجحت بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار بالقلعة، امس الجمعة ، من إحباط محاولة سرقة السور الحديدي الخارجى المخصص لحماية حرم قلعة صلاح الدين، المطل على شارع صلاح سالم.

وقال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، في بيان صحفي صادر عنه، أن فريق غرفة المراقبة الإلكترونية بالقلعة رصد تحركات مريبة على الأسوار الخارجية لها، فجر امس الجمعة.

وكشف نظام المراقبة وجود خمسة أفراد من الخارجين عن القانون يقومون بفك السور الحديدي.

وأضاف يقول : “على الفور قام رجال التفتيش بالمنطقة بإخطار شرطة السياحة والآثار ومباحث الآثار بالقلعة، الذين تحركوا على الفور مع أفراد الأمن بإلقاء القبض على أربعة منهم واقتيادهم إلى قسم شرطة آثار القاهرة.

وقال ناجى حنفى، مدير عام القلعة، أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وسيتم عرض الخارجين عن القانون على نيابة الخليفة لاستكمال التحقيقات.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من وضع نظام المراقبة الإلكتروني بالقلعة، وأنه يجري حاليا التشغيل التجريبي له، تمهيدا لافتتاحه.