بوتين يحذر الدول الغربية من تجاوز الخطوط الحمراء في التعامل مع روسيا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية من تجاوز الخطوط الحمراء في التعامل مع روسيا.

وقال بوتين في كلمة ألقاها في اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية والذي حضره رؤساء العديد من الدول، في إشارة إلى اقتراب الناتو (حلف شمال الأطلسي) من حدود روسيا: هناك حدود لا يجوز تجاوزها.. لا يجوز تجاوز الخطوط الحمراء.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فاجأ المشاركين في أعمال منتدى بطرسبورغ بتصريح كشف فيه أن الدول الغربية خرقت وعدها بعدم ضم البلدان الأوروبية القريبة من روسيا إلى حلف الناتو.

ويجب الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رأى لزاماً عليه أن يذكّر رؤساء الدول الغربية بأن الغرب كان له دور في قلب نظام الحكم في أوكرانيا عام 2014، وقال : “أننا نشتبه بأن القصد ضم أوكرانيا أيضا” (إلى الناتو).

وتعقيبا على تعليق للرئيس الفرنسي، ماكرون، بأن “أوروبا تعتمد في أمنها على الولايات المتحدة” قال بوتين لماكرون بعبارات لا تخلو من تندر وثقة: “إيمانويل يقول إن لدى الولايات المتحدة وأوروبا التزامات ثنائية، وإن أوروبا تابعة للولايات المتحدة في مجال الأمن.. في هذا الخصوص لا نخشى شيئا فنحن سنساعدكم، سنضمن الأمن، من جانبنا سنفعل ما بوسعنا كي لا تظهر أي تهديدات جديدة”

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، تنشر قوات في مختلف الدول الأوروبية، وتحتضن ألمانيا أكبر عدد من هذه القوات، ما يرى فيه المراقبون عاملا تستغله واشنطن للضغط على الدول الأوروبية.

وتسعى الولايات تحت مواجهة ما يسمى بخطر “التهديد الروسي” المزعوم على أوروبا، إلى التوسع عسكريا في دول الاتحاد الأوروبي ونشر مزيدا من العتاد والعسكريين لتعزيز حضورها.