الشرطة الماليزية تضبط 30 مليون دولار داخل منازل تابعة لرئيس وزرائها السابق

أعلنت الشرطة الماليزية أنها ضبطت أكثر من 400 حقيبة يدوية ومبالغ مالية تصل إلى 30 مليون دولار في مداهمات لمنازل مرتبطة برئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق.

وعثرت الشرطة على هذه الأموال والحقائب اليدوية الفاخرة المحشوة بالأموال والمجوهرات والساعات، في وحدتين سكنيتين في كوالالمبور.

وفتشت الشرطة 12 موقعا، بما فيها منزل رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، في إطار التحقيق في فضيحة مرتبطة بالصندوق الاستثماري السيادي “1ام دي بي”.

وقال مسؤول دائرة الجرائم المالية في الشرطة عمر سينغ: “تضمنت الأموال التي عثر عليها، 26 عملة مختلفة، إجمالي قيمتها حتى يوم أمس 114 مليون رينغيت (28,6 مليون دولار)”.

وبعد 6 عقود في الحكم، خسر ائتلاف نجيب عبد الرزاق الانتخابات بشكل مفاجئ أمام تحالف إصلاحي يقوده مرشده السابق رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد في التاسع من ايار الجاري.

وكان السخط الشعبي من تكهنات الفساد المرتبط بنجيب سبب هذه الهزيمة الانتخابية المفاجئة.

ونجيب عبد الرزاق، ابن أحد المؤسسين لماليزيا، متهم هو وأسرته ومقربون منه بنهب مليارات الدولارات في فضيحة مالية تعود للعام 2015 مرتبطة بالصندوق السيادي الذي أسسه عند توليه مهامه عام 2009 لتحديث ماليزيا.

وتناولت تكهنات محتوى الصناديق المصادرة وقيمتها خصوصا مع ورود تقارير عن جلب 5 شاحنات لنقل هذه الأموال الطائلة.