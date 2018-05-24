 علاوي يكذٌب خبراً حول تدخل ايران لتنصيبه رئيساً للحكومة العراقية 

نفى المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية العراقية الدكتور اياد علاوي خبراً مفبركاً نشرته امس مطبوعة عربية مقربة من دولة الامارات وتصدر في لندن.

جاء ذلك في تصريح صحفي اصدره المكتب الاعلامي لعلاوي ووصلت “المجد” نسخة منه، وفيما يلي نصه ..

تسرب في بغداد امس/ الاربعاء خبر منقول عن صحيفة تسمي نفسها العرب اللندنية – طالما اتسمت اخبارها بافتقادها الدقة – مفاده ان ايران تحاول تنصيب الدكتور اياد علاوي رئيساً للوزراء في العراق.

اننا في المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي نؤكد ان سيادته يرفض رفضاً قاطعاً ان يتم تعيينه رئيساً لوزراء العراق من اي جهة او دولة او حكومة سواء عربية او اسلامية او حتى من المجتمع الدولي، وان الدكتور علاوي يرفض اي تدخل خارجي بالشأن العراقي.

كما ونؤكد بان التزام الدكتور علاوي بإرادة الشعب العراقي الكريم لن يتأثر وانه سيواصل نهجه المعتدل ولن يتخلى باي شكل من الاشكال عن هذا المبدأ.

اخيراً، فان على تلك الصحيفة واصحابها ان يتذكروا جيدا اننا لسنا للبيع والشراء من قبل هذا وذاك، وسنبقى متمسكين بثوابتنا الوطنية والقومية المنفتحة مهما كلفنا ذلك .

وكان الدكتور علاوي زعيم ائتلاف الوطنية، قد زار يوم الاثنين الماضي السيد مقتدى الصدر في محل اقامته في بغداد، حيث شهد اللقاء احاديث اخوية وصميمة، هنأ خلالها الدكتور علاوي السيد الصدر بفوز قائمة سائرون في الانتخابات.

وقد جرى التأكيد على ان خلاص العراق يكمن في الفضاء الوطني وليس الطائفي وهو الذي سيؤدي الى تشكيل حكومة شراكة وتوافق وطني على ان تكون هناك خارطة طريق للسير الى الامام، خاصة في ظل العزوف الشعبي الذي شهدته الانتخابات.

كما تطرق الاجتماع الذي اتسم بالصراحة الى ضرورة انهاء ملف الفساد وقطع جذوره، وانتهى اللقاء بالاتفاق على استمرار اللقاءات والتشاور في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قيادات التيار الصدري بالاضافة الى السادة كاظم الشمري وغاندي الكسنزاني عن ائتلاف الوطنية.