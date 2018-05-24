عقبال الاردن ..مصر تستخدم الباص الكهربائي لأول مرة بالشرق الأوسط

أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب في مدينة الإسكندرية، عن موعد وصول أول “أتوبيس” يعمل بالكهرباء من الصين، وذلك تمهيدًا لدخوله الخدمة على طريق الكورنيش “رأس التين – المندرة”.

وزار اللواء خالد عليوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب، مقر الشركة الموردة “للأتوبيسات” في الصين، لمتابعة مراحل التصنيع والتأكد من جدوى تشغيله في الإسكندرية، لافتًا إلى أنه من المقرر وصوله الشهر المقبل.

وقال عليوة، إن “الأتوبيس” الواحد يتسع لـ 90 راكبًا، وهو مكيف الهواء، ومزود بخاصية التتبع و”wifi”، وكرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة أمام الباب الخلفي.

وأشاد رئيس الهيئة “بالأتوبيس” الجديد قائلاً إنه “زيرو تلوث”، مشيرًا إلى أنه لا يصدر ضوضاء وليس له تأثير سلبي أو تلوث سمعي أو بيئي، فضلاً عن سعره الذي يعادل تقريبًا سعر “الأتوبيسات” التي تعمل بالغاز، ويقدر بـ 4 ملايين جنيه.

وأضاف أن سرعته القصوى 80 كيلو متر في الساعة، وقدرة المحرك “300 كيلو وات” بما يعادل 430 حصانًا، ويعمل ببطارية تشحن من 3 إلى 4 ساعات تتيح له السير 250 كيلو مترا دون تشغيل التكييف و210 كيلو متر في حالة تشغيل التكييف.

ووقعت هيئة نقل الركاب عقدًا لتوريد 15 حافلة نقل ركاب، تعمل بالكهرباء مع شركة “BYD”الصينية، لتصبح الإسكندرية أول مستخدم “للأتوبيس” الكهربائي في مصر والشرق الأوسط.