عادل إمام ويحيى الفخران يسيطران بمسلسليهما على المارثون الرمضاني

يبدو أن سيطرة دراما الأكشن على المارثون الرمضانى، قلل من فرص الدراما الاجتماعية فى الظهور على الساحة، حيث أصبحت أغلب الأعمال تدور أحداثها حول الأكشن والحركة والمطاردات والإرهاب وتجارة الممنوعات مثل المخدرات والآثار، لتقل تدريجيا الدراما الاجتماعية أمام هذا النوع من المسلسلات التى يحبها الجمهور وخصوصا فئة الشباب التى أصبحت أكثر ارتباطا بمسلسل الأكشن لإيقاعه السريع وأحداثه المتتالية والساخنة، وعلى الرغم من ذلك، يظل المسلسل الاجتماعى وجبة أساسية على مائدة المشاهدين للأعمال الدرامية.

فهذا العام يقدم نجمان كبيران دراما بها خطوط اجتماعية قوية جدا وتضع يدها على ظواهر اجتماعية تحتاج للدراسة والمناقشة، وهما النجمان الكبيران عادل إمام ويحيى الفخرانى، حيث يناقشان ظاهرة التفكك الأسرى كأحد الخيوط الدرامية فى أعمالهما وليس الخط الدرامى الأساسى.

الفنان عادل إمام، يقدم هذا العام نوعا مختلفا تماما من الدراما، عما قدمه السنوات الماضية، حيث يظهر بشخصية صحفى كبير، يسعى خلف موضوعات صحفية غاية فى السخونة، وعلى الجانب الإنسانى، يعيش بمفرده مع حفيده من ابنته ويدعى زيزو، الذى هجر والديه وفضل العيش مع جده، حيث يهوى زيزو الغناء وسط فرقته الموسيقية، فقد وجد فى جده ما يحمسه ويشجعه للغناء والمذاكرة، أما فى منزل والديه وهما بشرى وأحمد وفيق، فهناك أجواء أسرية زائفة وغير مستقرة، فالأم منشغلة طيلة الوقت بقضاياها حيث تعمل محامية تخرج موكليها بطرق غير شرعية، أما الأب فهو فى مركز حساس بالوزارة على علاقات نسائية متعددة، ويمارس الفساد من خلال منصبه، وبينهما ابنة تعانى من الوحدة وتلقى اضطهاد من والدتها، فى حين يخون الأب زوجته.

مسلسل “عوالم خفية”، يبتعد فيه امام عن كاتبه المفضل يوسف معاطى الذى كتب له جميع مسلسلاته السابقة، ليستعين بثلاثة من المؤلفين الشباب، وهم أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، والمسلسل يتولى إخراجه نجله رامى إمام، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، مى سليم، بشرى، هبة مجدى، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، أحمد صيام، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبدالله محمود، وكذلك عدد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم رياض الخولى، محمد جمعة، الشحات مبروك، سلوى عثمان، هناء الشوربجى، وآخرون.

أما مسلسل “بالحجم العائلى” فيجسد يحيى الفخرانى شخصية السفير السابق نادر التركى، الذى يترك الخارجية ويفتح فندق سياحى ضخم فى مرسى علم، فتنهار العلاقة بينه وبين زوجته التى تعشق المظاهر وتعتقد أن زوجها بفعلته جلب لها ولأبنائها العار، فتعيش بعيدة عنه فى القاهرة ومعها الأبناء.

وتتجلى ظاهرة التفكك الأسرى فى عائلة نادر من خلال الأبناء، فهم 4 أبناء 3 من بينهم متزوجون ولكن الأزمات تحوم من حولهم، فأكبرهم طلق زوجته ويرفض أن تتزوج من غيره، والأخرى يعانى زوجها من ضائقة مالية من الممكن أن يسجن بسببها، والثالث على خلاف دائم مع زوجته أما الصغرى فأنجبت ابن غير شرعى، كل هذه الأزمات لا يعرف عنها نادر شيء، بل الأصعب من ذلك هو عدم اهتمام الأبناء بأبيهم تماما، وتجاهله، بل ومعاملته معاملة سيئة، الأمر الذى جعله يلجأ لحيل ليجعلهم يأتون إليه ويصبحوا تحت طوعه.

مسلسل “بالحجم العائلى” تأليف محمد رجاء، ومن إخراج هالة خليل، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، أحمد مجدى، ندا موسى، ركين سعد، كارولين خليل، عمر حسن يوسف، شيماء سيف، أحمد كرارة، محمد مهران، وديانا هاشم وآخرون، ويظهر الفخرانى فى أحداث العمل بدور سفير يترك عمله فى السفارة ويفتتح مطع فى مرسى علم.