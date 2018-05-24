ابن سلمان يتفنن في تحويل الاقرباء الى اعداء وتوسيع دائرة الاستبداد لتطال الشعب السعودي والعائلة الحاكمة معاً
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جرينتش+2 09:33
الرئيس اللبناني يعتزم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

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