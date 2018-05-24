اتفاق بين القاهرة ودمشق يخفف عن السوريين اجراءات الفيزا التي فرضها نظام الاخوان البائد

كشف وزير السياحة السوري بشر يازجي، أنه تم الاتفاق مع وزارة السياحة في مصر على التعاون بين الجانبين والعمل على تخفيف قيود الحصول على الفيزا السياحية للسوريين.

وأكد يازجي لصحيفة “الوطن” السورية أنه: “تم الاتفاق، على هامش الاجتماع الـ44 للجنة منظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط الذي عقد في مصر بحضور وفد سوري، على إجراء لقاءات بين شركات السياحة السورية والمصرية لوضع آلية جديدة للتعاون والرحلات”.

وأوضح أنه “سيجري العمل من الجانبين لتخفيف القيود الموضوعة على الفيزا السياحية للسوريين، وعلى وضع ضوابط للزيارات وإجراءات تضمن أن تكون لغاية سياحية”.

وكانت الحكومة المصرية قد فرضت على السوريين الراغبين بزيارة مصر مع نهاية عام 2013 تأشيرة دخول، وما زالت حتى الوقت الحالي سارية المفعول .

كما أصدرت السلطات المصرية مع نهاية عام 2015 قراراً استثنائياً يسمح للمقيمين في مصر من حملة الجنسية السورية، والذين لديهم إقامة سنوية، التقدم إلى إدارة الهجرة والجوازات بالقاهرة، بطلب فيزا لم الشمل لأقاربهم من الدرجة الأولى مع تقديم أوراق تثبت درجة القرابة.

وكان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي قد أعلن في منتصف حزيران عام 2013 إغلاق السفارة السورية بالقاهرة، وسحب القائم بالأعمال من دمشق على خلفية الحرب والأحداث السياسية التي تشهدها سوريا منذ عام 2011.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، سابقا أن القاهرة ودمشق اتفقتا على الاحتفاظ بعلاقات قنصلية، لافتة إلى أن هناك أكثر من 160 ألف سوري في مصر، إضافة إلى آلاف المصريين في سوريا.