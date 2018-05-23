ابن سلمان يتفنن في تحويل الاقرباء الى اعداء وتوسيع دائرة الاستبداد لتطال الشعب السعودي والعائلة الحاكمة معاً
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مسلسل “أبو عمر المصري” قد ينتهي عرضه قبل انتهاء الخلاف حوله

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