مجلة أميركية تكشف ان استراتيجية واشنطن ضد طهران أضغاث احلام

وصفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، الاستراتيجية الأمريكية التي عرضها وزير الخارجية مايك بومبيو ضد إيران بأنها أحلام وأماني أكثر من كونها استراتيجية.

وقالت المجلة في تقرير لها، إن “الجميع وضمنهم أولئك الذين خدموا في إدارة باراك أوباما، يودون أن تتوقف إيران عن هذه الأنشطة، حيث سعى فريق أوباما من أجل ذلك، وعمل للحيلولة دون امتلاك إيران السلاح النووي، ووقّع معها الصفقة الشهيرة، على الرغم من أن هذه النتيجة غير مؤكدة الآن”.

وأضافت أن “فريق ترامب ليس لديه خطة أو استراتيجية لكيفية إرغام إيران على القيام بأي شيء من الأشياء التي قدمها بومبيو، ومما يزيد الطين بلة أن البيت الأبيض لا يبدو أنه سيكون قادراً على التعاون مع أوروبا من أجل تطبيق عقوباته على إيران؛ بسبب الطريقة التي تعاملت بها إدارة ترامب مع الصفقة الإيرانية في الأشهر الأخيرة”.