مادورو خليفة البطل شافيز : لا يفل الحديد الامريكي الا الحديد الفنزويلي

أعلن رئيس فنزويلا «نيكولاس مادورو»، طرد القائم بالأعمال الأمريكي من البلاد.

وأمهل «مادورو»، امس الثلاثاء، القائم بالأعمال الامريكي، «تود روبنسون»، 48 ساعة لمغادرة البلاد.

في المقابل، هددت واشنطن فنزويلا، امس الثلاثاء، بالرد بالمثل. وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية «لم نبلغ بالأمر من جانب الحكومة الفنزويلية عبر القنوات الدبلوماسية»، متداركا أنه إذا تأكد قرار الطرد «فإن الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ تدابير مماثلة ملائمة».

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» اتخاذ إجراءات جديدة ضد فنزويلا في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي أجريت، يوم الأحد الماضي، وفاز فيها «مادورو» بفترة ولاية جديدة، والتي تعتبرها واشنطن غير ديمقراطية.