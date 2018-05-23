لسادس مرة .. انتخاب نبيه بري – صديق دمشق – رئيساً للبرلمان اللبناني بعدد اصوات يتفوق على الدورات السابقة

انتخب مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء بالأغلبية، نبيه بري رئيس حركة أمل، رئيسا له لولاية مدتها 4 سنوات، وتعتبر السادسة له بالمنصب.

وحصل بري على 98 صوتا من أصل إجمالي الحضور البالغ 128 نائبا، فيما صوت 29 نائبا بورقة بيضاء، وجرى إلغاء صوت.

وبهذا يحصل بري على عدد أكبر من الأصوات التي أعادته في 2009 إلى منصبه في ولايته السابقة، حيث حصل على 90 صوتا.

وفاز بري، المرشح الوحيد لهذا المنصب، منذ الدورة الأولى للاقتراع بالبرلمان.

وإلى جانب نواب قوى “8 آذار”، صوتت لمصلحة بري غالبية نواب الأكثرية الممثلين لقوى “14 آذار” المدعومة من الغرب ومن دول عربية بارزة.

وأعلن حزبا الكتائب والقوات اللبنانية المسيحيان، إضافة إلى نواب مستقلين، العزم على الاقتراع بورقة بيضاء، فيما لم يعلن تكتل لبنان القوي ترشيحه لـ “بري”.

وفي التفاصيل أعاد البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء، للمرة السادسة على التوالي منذ عام 1992، انتخاب نبيه بري رئيساً له، بحيث صحّ وصفه ‏بأنه عميد رؤساء البرلمانات في العالم.

ولم تتخلل الجلسة الأولى لمجلس النواب المنتخب في 6 ايار الجاري أي مفاجآت، إذ أبقى المجلس الجديد القديم على قدمه وأعاد برّي بأكثرية 98 صوتا من أصل 128 نائبا هو مجموع عدد أعضاء مجلس النواب اللبناني.

وقد صوّت 29 نائبا معظمهم ينتمي لحزب رئيس الجمهورية “التيار الوطني” وحزب القوات اللبنانية بورقة بيضاء، فيما صوتت الإعلامية بولا يعقوبيان التي انتخبت نائبا لأول مرة للمخرجة السينمائية نادين لبكي التي نالت جائزة لجنة التحكيم في مهرجان “كان” السينمائي قبل 3 أيام على فيلمها “كفرناحوم”، فاعتبر النواب والإداريون الذي قاموا بفرز الأصوات ورقتها ورقة بيضاء دون أن يقرأوا اسم المخرجة لبكي فاحتجت على ذلك وأثارت جدلا لآن ورقتها اعتبرت بيضاء ولم يحترموا رأيها قبل أن تفضح هي الأمر.

وردّ بعض النواب على احتجاج يعقوبيان بالقول:انتخبتي المخرجة لبكي هذا من حقّك لكن الآن نرجوك عدم القيام بأي لبكي للبرلمان من أول جلسة!.

وقال رئيس البرلمان المنتخب بري عن اعتراض النائب يعقوبيان: معها حق لأنه لا وجود لنائب اسمه لبكي بل هناك “لبكي غير شكل”.