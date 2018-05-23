قليل من البيض يومياً يخفف من مخاطر أمراض القلب

اكد باحثون من مركز العلوم الصحية بجامعة بكين، ان تناول بيضة واحدة بشكل يومي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، إلى حد بعيد.

وقال الباحثون ، ان” تناول بيضة واحدة بشكل يومي يقلل من الإصابة بأمراض القلب، في حين يعتبر البيض مصدراً هاماً للكوليسترول الذي قد يتسبب بأمراض القلب والشرايين، إلا أنه يحتوي على البروتينات والفيتامينات عالية الجودة.

واضاف الباحثون ان “العلاقة بين تناول البيض وأمراض القلب، عبر استخدام بيانات من دراسة “كادوري بيوبنك” الصينية، وهي دراسة أجريت على حوالي نصف مليون شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاماً، وينتمون إلى 10 مناطق جغرافية مختلفة”.

وقال رئيس الباحثين، البروفسور ليمنغ لي: “أظهرت نتائج الدراسة الحالية ارتباطاً وثيقاً بين مستوى الاستهلاك المعتدل للبيض، وبين انخفاض احتمال الإصابة بأمراض القلب، وهذا يدفعنا لتشجيع تناول البيض بشكل معتدل لدى الأشخاص البالغين”.