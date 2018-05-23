رانيا فريد شوقي تعترف بالرهبة من عادل إمام فماذا عن سعاد حسني ؟

قالت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، عن مشاركتها في مسلسل “عوالم خفية” والوقوف امام الفنان الكبير عادل امام : “بصراحة أنا اتخضيت من الوقوف لأول مرة أمام قامة كبيرة بحجم الزعيم عادل إمام فى مسلسل “عوالم خفية” الذى يعرض حاليا على قناة سى بى سى”.

وأضافت تقول في تصريحات صحفية : أن الزعيم قامة كبيرة وشرف لأى فنان يقف أمامه حتى لو بمشهد واحد لأنه يحقق نجاح أى عمل فنى يشارك فيه، مشيرة أنها استمتعت أيضا بالعمل مع نجله المخرج رامى ضمن أحداث المسلسل واصفة إياه بالمتميز والحريص على إظهار العمل فى أفضل صورة خاصة أنه مخرج شاطر وتحقق كل أعماله النجاح.

فمسلسل “عوالم خفية” يظهر عادل امام فى شخصية روائى معروف، دائم الصدام مع المفسدين، وتبعا للسياق الدرامى للأحداث، يعثر على مذكرات تحمل نفس اسم المسلسل “عوالم خفية”، ومن ضمن أوراق هذه العوالم حادثة مشابهة لواقعة وفاة سعاد حسنى أثناء تلقيها العلاج فى لندن، عام 2002، حيث تضم الأحداث وفاة فنانة معروفة ويحاول الزعيم جاهدا كشف ملابسات وفاتها، وقد يظن المشاهد عند عرض المسلسل فى رمضان ، أن هناك ثمة تشابه بين أحداث العمل الدرامى ووفاة السندريلا، ويتم الربط بين أحداث العمل وواقعة وفاتها، خصوصا وأن المسلسل ينقب فى العوالم الخفية للفاسدين.

فحياة السندريلا سعاد حسنى، الخاصة وليس الفنية، يوجد فيها أسئلة كثيرة ومتعددة، وإن كان السؤال الأشهر عنها يتلخص فى مسألة زواجها من العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من عدمه، فإن هناك سؤالا أكثر حيرة وجدلا هو :”هل سعاد حسنى قتُلت أم انتحرت”؟، هذا السؤال تحديدا لا توجد له إجابة قاطعة وواضحة حتى الآن.. فريق يؤكد أنها انتحرت.. وفريق آخر يقول إنها قتلت.

الجدير بالإشارة أن الفنان عادل إمام قد وقف أمام السندريلا سعاد حسنى فى عملين من أهم انتاجات السينما المصرية هما “المشبوه” إنتاج عام 1981 من إخراج سمير سيف، وتأليف إبراهيم الموجى، و”حب فى الزنزانة” إنتاج 1983 من إخراج محمد فاضل تأليف إبراهيم الموجى.

ومسلسل “عوالم خفية” من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وهو من إخراج وإنتاج رامى إمام، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، مى سليم، بشرى، هبة مجدى، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، وكذلك مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف.