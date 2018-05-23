 بعد ضبط عشرات مهربي المخدرات ..جاء الدور على موزعي عملات اجنبية مزورة بعمان

ألقت احدى دوريات ادارة السير العاملة في منطقة جبل عمان امس القبض على شخص جرى التعميم على مواصفاته من قبل ادارة مكافحة المخدرات اثر قيامه بعدة عمليات تصريف مبالغ مالية كبيرة من العملة الاجنبية المزيفة على عدد من محال الصرافة.

وقال بيان للأمن العام اليوم ان فريق تحقيق خاص من ادارة مكافحة المخدرات بدأ منذ ايّام التحقيق والتحري وجمع المعلومات لتحديد هوية احد الاشخاص المجهولين الحائز لكميات كبيرة من العملة الاجنبية المزيفة من فئة اليورو والذي تمكن من تصريف ما قيمته 21 الفا من تلك العملة المزيفة داخل عدد من محلات الصرافة في العاصمة.

واضاف أنه وبعد متابعة التحقيق وجمع المعلومات تم تحديد هوية المشتبه به ووضع له امس كمين خاص بالقرب من احد محال الصرافة في العاصمة بعد ورود معلومات حول نيته القيام بتصريف بعض من الاوراق المالية المزيفة التي يمتلكها هناك حيث لاذ بالفرار فور مشاهدته لرجال الامن العام ومحاولة القاء القبض عليه وجرى التعميم عليه لجميع دوريات الامن العام المنتشرة حول المكان، لافتا الى ان احدى دوريات ادارة السير المركزية العاملة في منطقة جبل عمان تمكنت وبعد ورود التعميم اليها من مشاهدة المشتبه به وملاحقته والقاء القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على اوراق مالية مزيفة من فئة اليورو وبوشر بالتحقيق.