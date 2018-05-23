لسادس مرة .. انتخاب نبيه بري - صديق دمشق - رئيساً للبرلمان اللبناني بعدد اصوات يتفوق على الدورات السابقة
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جرينتش+2 10:58
 بعد ضبط عشرات مهربي المخدرات ..جاء الدور على موزعي عملات اجنبية مزورة بعمان

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