مبروك يا دمشق تطهير جميع بلدات الغوطتين الغربية والشرقية من رجس الإرهاب المسلح وسحق كل تجمعاته
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مجموعة الازمات الدولية تحض السعودية على الاعتراف علناً بالمذهب الشيعي

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