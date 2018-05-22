جمعية تركية توزع الاموال والاعلام على اصحاب الدكاكين في القدس

ترفرف الاعلام التركية على واجهات محال التجار العرب في القدس الشرقية منذ حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بعد وزعت جمعية “تيكا” التركية حوالات مالية (شيكات) بمبلغ 500 دولار لكل تاجر منهم ولعدد كبير من المسلمين في القدس الشرقية. وقد وزعت الجميعة التركية حوالي مليون ونصف المليون شاقل على هذا النحو في القدس الشرقية.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية بأن الجمعية وزعت على التجار أيضا العلم التركي الذي يظهر فيه اسم الجمعية.

وبعد توزيع الهبات المالية على المحلات التجارية، قام بعض أصحابها بتعليق العلم التركي على أبواب محلاتهم كتعبير عن شكرهم على الهبة المالية، وتزامن هذا مع الازمة الديبلوماسية الأخيرة بين إسرائيل وتركيا مؤخرا في اعقاب الاحداث العنيفة على الحدود مع قطاع غزة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية ان نشاط جمعية “تيكا” التركية يخلق استياءً وتذمرا إسرائيليا ومطالبات بإيقاف تدفق الأموال التركية الى القدس.

ونقلت الصحيفة عن احد الناشطين في إحدى الجمعيات التي تتابع نشاط الجمعية قوله: “نحن نراقب نشاط تيكا، وهي تقود الخط المتطرف التركي في القدس. هذه الجمعية تدعم بملايين الشواقل نشاطات اجتماعية وتتدخل وتمس بسيادة إسرائيل في القدس”.