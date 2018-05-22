جراء تغلغل النفوذ الصهيوني بالسعودية ..القرني يحذف تغريدة قديمة لصالح الفلسطينيين

حذف الداعية السعودي عائض القرني تغريدة قديمة من حسابه الرسمي على “تويتر” بعد إعادة المغرد القطري عيسى بن ربيعة نشر التغريدة التي يعود تاريخها إلى تشرين اول 2015 وطلبه من الداعية أن يعيد نشرها.

وجاء في التغريدة “الله منزّل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، انصر أبطال فلسطين على أبناء صهيون”.

إلا أن المفاجأة كانت هي حذف القرني للتغريدة، دون إبداء أي تعليق حولها.

وأثارت خطوة القرني جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال ناشطون إن ما حدث يجسد مدى “السطوة الأمنية” على الدعاة في المملكة.

وقال ناشطون إن القرني “لم يكن ليحذف التغريدة لولا مخالفتها لتوجهات الرياض الجديدة تجاه القضية الفلسطينية، وتقاربها غير المعلن مع إسرائيل”.