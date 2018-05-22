برافو نشامى مكافحة المخدرات، فهم مصممون على تنظيف البلاد من تجار الموت

ألقى العاملون في قسم مكافحة مخدرات اربد القبض على ثلاثة مروجين للمواد المخدرة في المحافظة، بحسب بيان لمديرية الأمن العام اليوم الثلاثاء.

وقال البيان، ان العاملين في قسم مكافحة مخدرات اربد وبالتنسيق مع مديرية شرطة محافظة اربد نفذوا فجر اليوم، مداهمتين لمروجين للمواد المخدرة، وضبطوا في الأولى شخصين وبحوزتهم 2 كيلو غرام من مادة الحشيش الصناعي (الجوكر) وأكياس صغيرة معبأة بذات المادة ومعده للبيع اضافة إلى كمية من الحبوب المخدرة. وأضاف، ان القوة الأمنية تمكنت في المداهمة الثانية من ألقاء القبض على مروج للمواد المخدرة وبحوزته كميات متفرقة من المواد المخدرة المختلفة .

واكد البيان، ان العاملين في إدارة مكافحة المخدرات مستمرون بمتابعة وملاحقة جميع أشكال التعامل بالمواد المخدرة خاصة تلك المتعلقة بترويج المواد المخدرة بين فئات المجتمع وضبط كل من يقوم بمثل تلك الأفعال الخارجة عن القانون.