الطفل الذي ظهر في الإعلان المثير “سيدي الرئيس” هو لبناني من صيدا / فيديو

أثار إعلان شركة “زين” الكويتية للاتصالات، بعنوان “سيدي الرئيس” جدلا كبيرا منذ طرحه، وكان الظهور الأبرز فيه للطفل الذي أدى المقطع الغنائي، وتبين أنه لبناني من سكان شرق صيدا.

وقال ناشطون إن الطفل يدعى “أليكس جورج سميا”، ويبلغ من العمر 8 سنوات، وهو متعدد المواهب، ويحب الغناء والعزف، لكن لم يسبق له التمثيل من قبل.

لكن ذكاءه جعله يتفهم ما يفعله جيدا، لذلك برع في تجسيد الدور المكلف به في الإعلان.

وظهر الطفل وهو يغني أغنية حزينة، في مشاهد جمعته برؤساء وزعماء سياسيين، وفي مشاهد تعكس ظروف الحرب والحرمان من أبسط الحقوق ورحلة اللجوء المريرة بحثا عن الأمن المفقود.

وختم الطفل أغنيته بعبارة “سنفطر في القدس.. عاصمة فلسطين”، في تأكيد واضح لفلسطينية القدس، وتحديدا في السياق الحالي الذي يتزامن مع تخليد الذكرى السبعين للنكبة، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.