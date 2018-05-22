اذا كنت مدخناً ..تناول هذه الأطعمة لتحافظ على رئتيك

حدد خبراء التغذية والطب الوقائي مجموعة من المنتجات الغذائية التي لها تأثير إيجابي على وظائف الرئتين.

ويقول الخبراء إن جميع الأطعمة والثمار والفواكه مفيدة لجسم الإنسان لو تم تناولها بكميات معينة، لكن الجهاز التنفسي يتم تعزيز صحته وقدراته الحيوية من خلال تناول أطباق المأكولات البحرية على اختلاف أنواعها.

كما أن لتناول الأجبان ومشتقات الحليب المنزلية وبيض الدجاج والجوز واللوز والبقدونس آثارا سحرية على عمل ووظائف الرئتين.

ويعلل الباحثون اختيارهم لهذه الأطباق، لأن هذه الأطعمة مشبعة بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم في الحفاظ على توازن ما بين المواد السامة والخلايا الواقية. وبالتالي فإن استخدام هذه الأطعمة يعد وقاية ممتازة من أمراض الرئتين.