مصادر اسرائيلية تزعم ان السعودية بصدد شراء منظومات “القبة الحديدية”

كشفت دراسة عن مركز ” بيغن – السادات ” الاسرائيلي ، اليوم الاثنين ، ان السعودية تحاول تعزيز علاقتها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لتقوية قوة الردع لديها عبر شراء منظومات دفاع جوية بهدف التصدي للصواريخ البالستية اليمنية ردا على العدوان السعودي.

وذكر المركز في تقرير له، أن “الصناعات العسكرية التي ينتجها كيان الاحتلال بإمكانها الاندماج في سوق السلاح السعودي عبر تزويد الرياض بمنظومات سلاح تتطلبها التحديات الأمنية التي تواجهها”.

واضاف أن ” السعودية أبدت رغبة بالتزود بمنظومات إسرائيلية دفاعية مضادة للصواريخ، كمنظومة “القبة الحديدية”، ومنظومة “تروفي”، القادرة على اعتراض الصواريخ وتدميرها في الجو”.

واشار التقرير الى أن “حكومة الكيان الاسرائيلي تعلق آمالا كبيرة على علاقتها التي تتطور يومياً مع السعودية، وتدفع بكل ثقلها في اتجاه أن يكون للرياض دور أساسي وتاريخي في فتح الباب أمام تطبيع علاقات تل ابيب مع بقية الدول العربية”.