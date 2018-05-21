فوز ساحق للرئيس مادورو بانتخابات الرئاسة في فنزويلا امس .. ولا نامت اعين عملاء امريكا الجبناء
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مصادر اسرائيلية تزعم ان السعودية بصدد شراء منظومات “القبة الحديدية”

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