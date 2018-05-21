فوز ساحق للرئيس مادورو بانتخابات الرئاسة في فنزويلا امس .. ولا نامت اعين عملاء امريكا الجبناء

قالت لجنة الانتخابات في فنزويلا، إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت، أمس الأحد، رغم أن منافسيه أعلنا أن الانتخابات غير شرعية بسبب مخالفات واسعة.

وأضافت اللجنة، أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 46.1 في المئة وهو ما يقل كثيرا عن إقبال بلغت نسبته 80 في المئة في آخر انتخابات رئاسية ويرجع ذلك إلى مقاطعة المعارضة، بحسب “رويترز”.

وأوضحت، أن حصل مادورو على 5.8 مليون صوت، مقابل 1.8 مليون صوت لخصمه الرئيسي هنري فالكون.

وبذلك يفوز مادورو بانتخابات الرئاسة في فنزويلا بنسبة 68 في المائة من الأصوات.

وفور فوزه بانتخابات الرئاسة دعا الرئيس مادورو، خصومه إلى الحوار، حيث قال في اجتماع مع أنصاره قرب قصر ميرافلوريس : “أدعو المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات وفرقهم السياسية إلى عملية المصالحة والحوار الوطني”.

ووفقا للمجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا حصل مادورو على أكثر من 5.8 مليون صوت (حوالي 68 بالمئة) بالانتخابات التي جرت يوم الأحد، مقابل مليون و 820 ألف و 552 صوتا لهنري فالكون و 925 ألف صوتا لخافيير بيرتوتشي وحوالي 34.6 ألف صوت لرينالدو كيدا.

هذا وفي سياق متصل أعلن المرشح المعارض للرئاسة الفنزويلية ، هنري فالكون ، قبل انتظار نتائج الانتخابات التي جرت يوم الأحد بانه لن يعترف بها.

وتبلغ مدة الولاية الرئاسية في فنزويلا 6 سنوات، ويفترض أن تبدأ الولاية المقبلة في 19كانون الثاني 2019.

وبدأ في فنزويلا منذ 31 تشرين الأول الماضي الحوار بين السلطة والمعارضة لإيجاد حل للأزمة. واتفق الجانبان على “خارطة طريق” للحوار، لكن المفاوضات تعثرت في وقت لاحق.

ويأتي ذلك على خلفية أزمة اقتصادية حادة في البلاد، ناجمة عن هبوط أسعار النفط في العامين الأخيرين. وتشهد فنزويلا نقصا حادا في الأغذية والسلع الاستهلاكية، ونسبة هائلة من التضخم وانخفاض إيرادات الميزانية.