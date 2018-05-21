 بعد متابعات حثيثة ..القبض على 9 من رؤوس مروجي المخدرات في عمان

ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على تسعة مروجين للمواد المخدرة، منهم مطلوبون خطيرون وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وسط العاصمة.

وقال المقدم عامر السرطاوي، الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ، ان العاملين في إدارة مكافحة المخدرات قاموا منذ أيام وعلى اثر معلومات وردت اليهم بمراقبة ورصد تحركات مجموعة من الأشخاص المطلوبين الخطرين والمشبوهين بقضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة في احدى مناطق وسط العاصمة لجمع المعلومات حولهم تمهيدا لالقاء القبض عليهم.

واشار السرطاوي، الى انه وبعد اكتمال جمع المعلومات حول هؤلاء الأشخاص وتحديد أماكن تواجدهم نفذت فجر اليوم الاثنين، كوادر إدارة مكافحة المخدرات والفريق الخاص التابع لها عددا من المداهمات لمنازلهم، حيث تم القاء القبض على تسعة أشخاص منهم، خمسة منهم من المصنفين بالخطرين والمسلحين وأبدى احدهم مقاومة عنيفة مستخدما سلاحا ناريا كان بحوزته الا انه تم السيطرة عليه بالقوة المناسبة قبل استخدامه للسلاح الناري.

واضاف، انه بعد ألقاء القبض والسيطرة على هؤلاء المطلوبين جرى تفتيش منازلهم حيث تم ضبط 8 كيلو غرامات من مادة الحشيش الصناعي (الجوكر) و5 كيلو غرامات من مادة الحشيش المخدر اضافة الى كميات من الحبوب المخدرة وسلاح ناري وبوشر التحقيق تمهيدا لاحالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.