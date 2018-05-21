الجيش السوري يستأنف عملياته في الحجر الاسود بعدما حرر مخيم اليرموك كاملاً

أكد مصدر عسكري أن الجيش السوري استأنف اليوم عملياته العسكرية ضد مسلحي تنظيم “داعش” جنوب دمشق، فور انتهاء وقف إطلاق نار مؤقت أعلن في المنطقة مساء أمس لأسباب إنسانية .

وأوضح المصدر لفضائية RT الروسية أن الهدنة الإنسانية أعلنت بهدف إخراج النساء والأطفال والمسنين من منطقة الحجر الأسود على الأطراف الجنوبية للعاصمة، مضيفا أن وقف إطلاق النار المؤقت انتهى ظهر اليوم.

هذا ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر أمني سوري تأكيده تحرير القوات الحكومية كامل مساحة مخيم اليرموك المجاور للحجر الأسود، مضيفا أن العلم السوري يرفرف الآن فوق المخيم.

من جانبهم، أفاد نشطاء معارضون من “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، ومقره في بريطانيا، بأن الدفعة الثانية من مسلحي “داعش” غادرت منتصف ليلة امس الاحد على متن حافلات الضواحي الجنوبية لدمشق متوجهة إلى البادية السورية، بموجب الاتفاق المبرم بين قادة المسلحين والحكومة، مشيرين إلى أن عناصر التنظيم حرقوا مقارهم وآلياتهم في المنطقة قبل الانسحاب.

وسبق أن ذكرت مراسلة RT يوم امس الاول السبت أن عناصر التنظيم في الحجر الأسود ومخيم اليرموك أعربوا عن استعدادهم للاستسلام دون مقاومة، وطلبوا السماح لهم بالانسحاب، لكن مصدرا عسكريا سوريا نفى التوصل إلى أي اتفاق مع التنظيم الإرهابي أو خروج مسلحيه من المنطقة.

وتعتبر منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وحي التضامن في ضواحي دمشق الجنوبية آخر جيب خاضع لسيطرة الفصائل المسلحة في غرب سوريا.