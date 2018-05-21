ابن زايد يقتدي بابن سلمان ويشكّل لجنة لاغتصاب اموال الامراء والاثرياء

كشفت مصادر مقرّبة من مراكز الحكم في دولة الإمارات عن استعداد محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي لإطلاق خطة محكمة لوضع يده على جزء من ثروات بعض الأمراء ورجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين تحت شعار محاربة الفساد.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مصدر مسؤول في دولة الإمارات رفض الكشف عن اسمه، أن ابن زايد ينوي السير على خطا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالاستيلاء على أموال عدد من رجال الأعمال الإماراتيين البارزين وأمراء ووزراء سابقين وحاليين تحت مسمى مكافحة الفساد.

وقال المسؤول الإماراتي للصحيفة إن “محمد بن زايد أمر بتشكيل لجنة عليا من المصرف المركزي وجهاز أمن الدولة في الإمارات لحصر جميع حسابات رجال الأعمال وأصحاب الثروات، ولجنة أخرى تحدد لهم نسبة التبرع المالي لصندوق الدولة للدفع بالقوة ومنع تحويل أموالهم للخارج”.

وكشفت الصحيفة أن ابن زايد قد بدأ بالفعل باتخاذ إجراءات في هذا الخصوص حيث تواصل مع مسؤولين في السعودية لحصر أموال الإماراتيين لديهم، وأصدر قراراً بمنع تحويل أكثر من 5 ملايين درهم خارج الإمارات إلا بموافقة المصرف المركزي.

يذكر أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان قد بدأ في الرابع من تشرين الثاني الماضي، حملة اعتقالات واسعة وتجميد الحسابات لشخصيات بارزة في السعودية طالت أمراء من آل سعود كان أبرزهم الأمير الوليد بن طلال.