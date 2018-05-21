“أبو عمر المصري” يثير عدة مشاكل بين المؤلف والمخرج .. ومصر والسودان

أقام الروائي والكاتب المصري عز الدين فشير، صاحب رواية مسلسل “أبو عمر المصري” دعوى قضائية ضد منتج المسلسل.

وقال الكاتب فشير، أمس الأحد، إنه صاحب الرواية وإنه اتفق مع منتج المسلسل على تحويل الرواية لمسلسل، ثم فوجئ بعدم وجود اسمه على “التتر”.

وأشار إلى أن الشركة المنتجة سددت الالتزامات المادية بعد توقيع الاتفاق، لكنها خالفته لاحقا دون تقديم أي توضيح.

وكان مسلسل “أبو عمر المصري” قد تسبب بأزمة بين مصر والسودان، على إثرها استدعت الخرطوم السفير المصري، وسلمته مذكرة احتجاج على ما ورد في الحلقات الأولى من المسلسل الذي بثته عدة قنوات فضائية في مصر، واعتبرته الخرطوم مسيئا لها.

الغريب في الموضوع أن منتجي المسلسل تعاقدوا على حقوق الروايتين، وأشاروا لهما في التحضير للمسلسل وبوستره الأول. ثم فجأة أزالوا أي إشارة للروايتين والمؤلف. فما تفسير ذلك ياترى؟

نحاول نسمع التفسير في المحكمة!#أبو_عمر_المصري pic.twitter.com/Wt6GlVKM0u — عزالدين فشير (@FishereEzzedine) May 20, 2018