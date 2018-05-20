 يعطيكم العافية.. ادارة مكافحة المخدرات تشن حملة متواصلة لتنظيف البلاد من هذه الآفة

القت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 13 شخصا من مروجي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد بحسب بيان للامن العام اليوم الأحد.

وقال البيان ان إدارة مكافحة المخدرات تعاملت خلال الأيام القليلة الماضية مع 10 من قضايا بيع وترويج المواد المخدرة في عدد من محافظات المملكة وألقت القبض خلالها على 13 مروجا تورطوا في تلك القضايا.

وكان من ابرز تلك القضايا ضبط 70 كفا من مادة الحشيش المخدر و50 الف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة بعد ان قام احد المروجين بإخفائها بين الصخور في احدى المناطق الصحراوية في محافظة المفرق ولا زال البحث جاريا عنه لإلقاء القبض عليه.

كما والقي القبض على اثنين من مروجي المواد المخدرة في محافظة المفرق اثناء قيامهما بييع وترويج المواد المخدرة في الشارع العام وضبط بحوزتهما كميات من تلك المواد.

وتعاملت شعبة مكافحة مخدرات العاصمة مع 6 قضايا منفصلة نفذت خلالها عدة مداهمات لعدد من منازل تجار ومروجي المواد المخدرة ضمن مناطق مختلفة في العاصمة بعد التأكد من حيازتهم لكميات من تلك المواد حيث القي القبض خلالها على 7 من المروجين وبحوزتهم كميات كبيرة ومتفرقة من المواد المخدرة .

وفِي محافظة اربد القي القبض على احد المروجين بعد مداهمة منزله وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وضمن قضية في لواء عين الباشا القي القبض على 3 مروجين بعد اشتراكهم ببيع وترويج المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة .

وسيتم احالة جميع المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.