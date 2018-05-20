لانه رفع الضرائب والاسعار .. قذف رئيس الوزراء اليوناني بالاحذية

اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص في مدينة سالونيك، ثانى اكبر مدن اليونان، بعد إلقاء حذاء صوب رئيس الوزراء جورج باباندريو.

ووقع الحادث عندما كان باباندريو يدشن المعرض التجاري السنوي في المدينة، حيث نظمت نقابات العمال مظاهرات احتجاجا على التقليصات الحادة في الإنفاق الحكومي.

وكانت حكومة باباندريو قد ألمحت إلى نيتها اتخاذ مزيد من الاجراءات التقشفية علاوة على تلك التي اعلنتها فى وقت سابق من هذا العام.

كما سبق ان أجرى باباندريو تعديلا وزاريا في حكومته، لكنه أبقى على المنصب الهام لوزير المالية من دون تغيير.

ويقول محللون إن التغييرات تهدف إلى دعم جوانب السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتهدئة الناخبين الغاضبين بسبب إجراءات التقشف القاسية.

وتطبق اليونان إجراءات اقتصادية قاسية من بينها خفض للرواتب وزيادة في الضرائب، وذلك في مقابل دعم ضخم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد من الإفلاس.

وكانت اليونان قد شهدت موجات من الاحتجاجات والإضرابات منذ بداية أزمتها المالية قبل 12 شهرا.