لاسباب امنية ..السعودية تعاقب من يقيم موائد افطار للصائمين دون ترخيص

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد السعودية، امس السبت، معاقبة من يقيم موائد افطار للصائمين في المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المتحدث باسم الوزارة سليمان العيدي في تصريح اوردته صحيفة “الوطن” السعودية ، إن “الوزارة ليس لديها إحصاء محدد لتراخيص موائد الإفطار في رمضان”، مبينا أنه “في كل عام يتم الإذن للمساجد فقط الجديدة، إضافة إلى القديمة بإقامة موائد الإفطار في حال استيفائهم الشروط”.

وأضاف العيدي، أنه “إذا رغب فاعل الخير أو إحدى الجهات الخيرية في التفطير، فهناك تنظيم لها بأخذ الإذن من إمارة المنطقة.

وحذر المسؤول السعودي من أنه “في حال مخالفة شروط تفطير الصائم في رمضان، فإن العقوبة المترتبة على ذلك تم تحديدها بلائحة أُعدت من لجنة شُكلت لهذا الشأن، شارك فيها أكثر من 3 جهات رسمية، وروعي فيها كل الجوانب، ويتولى هذا الجانب الجهات التنفيذية المختصة في المناطق”.