رامز تحت الصفر، ليس في المسلسل بل في الاخلاق ايضاً

اشتعلت مواقع الـ”سوشيال ميديا” بعد عرض الحلقات الأولى من برنامج المقالب الرمضاني الجديد “رامز تحت الصفر” لرامز جلال، حيث كانت ضحيته الأولى الفنانة المصرية ياسمين صبري.

فقد ضجت مواقع التواصل بالتعليقات الساخرة على البرنامج من عدة جوانب ، منها الشخصية التي يلعبها رامز وهي “كوبر” مدرب المنتخب المصري لكرة القدم ، حيث ان ارتداء “رامز” لقناع ليبدو شبيه بـ”كوبر” غير مقنع لوجود اختلاف ملحوظ في تفاصيل الوجه وخاصة عند منطقة الذقن، وهو ما جعل البعض يتهم البرنامج بأنه مفبرك وأن الضيف على علم بالمقلب قبل حدوثه ، وما يعزز ذلك هو ردة فعل ياسمين صبري التي وصفها البعض بالهادئة وغير التلقائية.

وعلى جانب آخر جاء التهكم على ما فعله “رامز” مع “ياسمين” حين سالته إذا ما أفسد أحمر الشفاه لديها ، فحاول “رامز” مسحه بيده ملامسا شفتها، وقال: “لمست الشفة العلوية لياسمين صبري”، وهو ما ادخل الجمهور عبر مواقع التواصل في حالة كبيرة من السخرية والتهكم حتى اصبحت “الشفة العلوية” تريند على تلك المواقع.

وقد اتهم البعض “جلال” بالتحرش “بياسمين” عدة مرات خلال الحلقة من خلال بعض العبارات التي وصفها منها: “مزة السنين ، جسمها عمود ملبن ، فرد اسكندراني جامد ، المزة الكيرفي”، وهو ما عرضه لانتقاد شديد واتهامه بإدراج الفاظ تحرش تحت بند الكوميديا مما يؤثر بالسلب على المجتمع ويشجع على انتشار التحرش.