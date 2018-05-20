اخيراً تحرر مخيم اليرموك ومنطقة جنوب دمشق من عصابات داعش المهزومة والمنسحبة ليلاً الى مزبلة التاريخ
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جرينتش+2 04:23
الى جهنم وبئس المصير ..وفاة اليهودي برنارد لويس اشرس اعداء الاسلام واخطر زمرة “المحافظين الجدد”

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