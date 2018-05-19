 ملك المغرب يشكر المطربة الاماراتية أحلام لان دعواتها عجّلت بشفائه

تلقت المطربة الإماراتية، أحلام الشامسي، رسالة من ملك المغرب، محمد السادس، ونشرت صورتها على حسابها عبر “تويتر”.

وشكر ملك المغرب أحلام على دعواتها له بالشفاء، وتغنيها به خلال إحيائها حفلات غنائية بالمغرب قبل أسابيع.

وقال في الرسالة: “كان لما عبرت عنه من تمنيات صادقة ودعوات مستجابة بالشفاء العاجل لي أثر في نجاح العملية التي أجريتها”.

وأضاف: “أشكرك جزيل الشكر على مشاعرك الرقيقة التي أقدرها، والتي تجسد ما تتحلين به من خصال النبل والشهامة”.

بدورها، علقت أحلام على الرسالة قائلة، إنه “عندما يكون التقدير بهذا الحجم، عندما يكون التقدير من أهل القدر والتقدير، تكون السعادة، ألف سلامة لجلاله ملك المغرب الملك محمد السادس، ربي يحميكم ويحفظكم، وكلامكم يكبرني وأكبر بمحبتكم”.

وتابعت: “شكرا على هذا التقدير الكبير من الغالي الذي تربينا على حبه وحب المغرب العظيم من القائد أبونا زايد بن سلطان رحمه الله وأطال الله بعمركم جلالتكم. من ابنتكم المخلصة أحلام الشامسي، وشكر خاص لمعالي سفير المغرب بالإمارات على تسليمي هذه الرسالة الخاصة من جلالة الملك المعظم”.